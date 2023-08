Das Wetter: Abends sonnig, nachts klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend sonnig, nördlich der Donau mit einigen Wolken. In der meist klaren Nacht kühlt es ab auf Werte um 18 Grad. Bis Donnerstag wenig Änderung; vereinzelt gibt es Wärmegewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 17:00 Uhr