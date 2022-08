Das Wetter: Abends meist trocken, nur in Alpennähe sind Gewitter möglich

Nachrichtenarchiv - 18.08.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist trocken mit Sonne und Wolken. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen in weiten Teilen Bayerns. Nachts teils klar, teils bewölkt, vor allem im Süden Niederschläge. Tiefswerte: 17 bis 14 Grad. Die Aussichten: Morgen vielerorts bewölkt mit teils gewittrigen Schauern. Am Samstag wechselhaft, am Sonntag wieder freundlicher. Tageshöchstwerte zwischen 17 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2022 19:00 Uhr