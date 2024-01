Das Wetter: Ab und zu Sonne, am westlichen Alpenrand Regen

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Vor allem am westlichen Alpenrand häufig Regen, sonst meist trocken. Lebhafter Wind bei 5 bis 10 Grad. In der Nacht zeitweise Regen bei Tiefstwerten um 5 Grad. Morgen stark bewölkt und erst vereinzelt, im Tagesverlauf von Nordwesten her neuer Regen, dabei recht windig. Am Wochenende gebietsweise länger trüb, sonst oft sonnig. Es wird etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 12:00 Uhr