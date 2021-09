Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In den nächsten Stunden noch ein paar sonnige Abschnitte. Kommende Nacht sinken die Temperaturen auf neun bis fünf Grad. Morgen nach örtlichem Nebel teils sonnig, teils bewölkt bis 12 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Wenig Änderung, erst am Donnerstag sonniger und etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 17:00 Uhr