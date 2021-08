Das Wetter: Ab morgen trocken und freundlicher

Clubs und Diskotheken können in Bayern ab Oktober wieder öffnen

München: In Bayern gelten ab übermorgen neue Anti-Corona-Regeln: Die Maskenpflicht wird entschärft, weil künftig nicht mehr FFP2-Masken verlangt werden, sondern auch medizinische Masken getragen werden dürfen. Entfallen werden die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, die Sperrstunde in der Gastronomie und die Kundenbegrenzungen im Handel. Zudem hat nach dem heutigen Kabinettsbeschluss die Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab für verschärfte Anti-Corona-Maßnahmen praktisch ausgedient - stattdessen wird die Auslastung der Kliniken auschlaggebend sein. Clubs und Diskotheken sollen in Bayern ab Oktober wieder öffnen können. Ministerpräsident Söder kündigte eine Regelung wie in Baden-Württemberg an. Demnach sollen nur Menschen Zutritt in Clubs haben, die von Covid-19 genesen, geimpft oder negativ getestet wurden. Verlangt wird hier ein PCR-Test - Schnelltests reichen dafür nicht aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.08.2021 18:15 Uhr