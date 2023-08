Das Wetter: Ab morgen teils sonnig, teils bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor ergiebigem Dauerregen in Oberbayern und im Süden von Schwaben. Am Nachmittag stark bewölkt bis trüb, im Norden gehen die Niederschläge zurück. Temperaturen: 11 bis 19 Grad. In der Nacht nur noch im Süden Regen, sonst zunehmend trocken bei 12 bis 7 Grad. Ab morgen teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern. Ab Freitag im Süden überwiegend Sonne, im Norden unbeständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 15:00 Uhr