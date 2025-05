Das Wetter: ab Mittag aufkommender Regen, 18 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils noch sonnig, teils dicht bewölkt, ab dem Mittag in Schwaben, Franken und der Oberpfalz Regen, später sind auch im Südosten kräftige Schauer und Gewitter mit Hagel und Sturmböen möglich. Höchstwerte zwischen 18 Grad im Hofer Land und 26 Grad im Chiemgau. In der Nacht Tiefstwerten von 15 bis 7 Grad. Morgen deutlich kühler und vor allem südlich der Donau weiterer Regen, Richtung Unter- und Oberfranken im Tagesverlauf teils sonnig, teils bewölkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 11:00 Uhr