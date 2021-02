Nachrichtenarchiv - 11.02.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden etwas Schnee, sonst auch Sonne. Frost bei - 10 bis - 3 Grad. Die Aussichten: Von örtlichem Nebel abgesehen gibt es in den kommenden Tagen viel Sonnenschein, nur im Südwesten und im äußersten Nordosten ist es zeitweise bewölkt. Höchstwerte -8 bis -2 Grad. Am Sonntag wird es milder mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 20:00 Uhr