Nachrichtenarchiv - 06.11.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute gibt es nach örtlich zähem Nebel und Hochnebel viel Sonnenschein. Die Nachmittagstemperaturen liegen je nach Sonne zwischen 6 und 17 Grad. In der Nacht gibt es hier und leichten Frost. Sonntag und Montag ist es teils länger trüb durch Nebel und Hochnebel, teils sonnig. An den Höchstwerten ändert sich wenig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 17:00 Uhr