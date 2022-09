Das Verfassungsgericht Thailands bestätigt den Regierungschef im Amt

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bangkok: Der thailändische Ministerpräsident, General Prayut, bleibt im Amt. Das Verfassungsgericht in Bangkok hat entschieden, dass als Beginn seiner Amtszeit nicht das Jahr 2014 zu gelten hat, in dem er sich an die Macht geputscht hatte. Vielmehr müsse ab dem Jahr 2017 gerechnet werden, als die von der Junta durchgesetzte Verfassung in Kraft trat. Die Frage war entscheidend, weil diese Verfassung eine maximale Amtszeit von acht Jahren vorsieht. Diese acht Jahre sind seit dem Putsch verstrichen, nicht aber seit der Verfassungsreform. Laut dem Richterspruch, der mit 6 zu 3 Stimmen erging, kann Prayut bei der Parlamentswahl im Mai 2023 antreten und dann gegebenenfalls noch zwei Jahre regieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2022 12:45 Uhr