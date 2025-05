Das Pontifikat von Papst Leo XIV. hat begonnen

Rom: Mit einer feierlichen Messe auf dem Petersplatz ist Papst Leo XIV. offiziell in sein Amt eingeführt worden. Dabei sind ihm am Vormittag mit dem Pallium, einer Art Schal, und dem Fischerring die Insignien der päpstlichen Macht übergeben worden. In seiner Predigt vor zigtausenden Menschen, darunter zahlreiche Staatsgäste und Vertreter des europäischen Hochadels, bezog sich Leo XIV. erneut auf sein zentrales Leitmotiv Frieden. Er wünsche sich dass die Kirche ihren Teil beitragen kann, der Welt Frieden zu bringen, so der Papst. Dabei wünsche er sich eine geeinte Kirche als Zeichen der Einheit und Gemeinschaft, die zum Ferment einer versöhnten Welt werde. Leo war als Kardinal Robert Francis Prevost vor zehn Tagen von den Kardinälen zum 267. Papst gewählt worden. Er sei ohne jegliches Verdienst ausgewählt werden, so der neue Pontifex. Wörtlich sagte er: "Ich komme mit Furcht und Zittern zu euch als ein Bruder, der sich zum Diener eures Glaubens und eurer Freude machen möchte."

