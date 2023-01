Das neue Jahr startet in der Ukraine mit russischen Luftangriffen

Kurzmeldung ein/ausklappen Mehr Einsätze für Polizei und Feuerwehr an Silvester in Bayern

München: Polizei und Feuerwehren in Bayern haben in der Silvesternacht wieder mehr zu tun gehabt als in den beiden, von Pandemie-Beschränkungen geprägten Vorjahren. In den meisten Regierungsbezirken hatten die Einsatzkräfte laut einer ersten Bilanz mit kleineren Bränden, Ruhestörungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen durch Böller zu tun. In Schwaben und Oberbayern kam es demnach auch zu schwereren Bränden, so wurde bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Berchtesgadener Land eine Frau leicht verletzt. Im schwäbischen Landkreis Donau-Ries geriet aus bisher ungeklärter Ursache der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand. In München verlief die Silvesternacht nach Angaben der Polizei eher ruhig. Am Marienplatz feierten rund 20.000 Menschen den Jahreswechsel, in dem Bereich galt ein komplettes Feuerwerksverbot.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2023 08:30 Uhr