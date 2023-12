"Das Lehrerzimmer" steht im Rennen um einen Oscar auf der Shortlist

Los Angeles: Der deutsche Film "Das Lehrerzimmer" hat im Rennen um einen Oscar eine weitere Hürde genommen. Das Drama schaffte es auf die sogenannte Shortlist von insgesamt 15 Kandidaten. Auch der deutsche Regisseur Wim Wenders ist mit "Perfect Days" in der Vorauswahl, ebenso die britische Produktion "The Zone of Interest" mit der Deutschen Sandra Hüller in einer der Hauptrollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 02:00 Uhr