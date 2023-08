"Das Lehrerzimmer" ist deutscher Oscar-Beitrag

München: Der Film "Das Lehrerzimmer" von Regisseur Ilker Çatak soll für Deutschland ins Rennen um die Oscars gehen. Das teilte German Films, die Auslandsvertretung des Deutschen Films, am Abend in München mit. Der Film ist ein abgründiges Drama über eine Lehrerin in einer moralischen Zwickmühle. "Das Lehrerzimmer" hat bereits fünf Deutsche Filmpreise erhalten, etwa die Lola in Gold für den besten Film. Die 96. Verleihung der Oscars soll am 10. März 2024 in Los Angeles stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 19:00 Uhr