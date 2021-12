Das Jahr geht mit Rekord-Temperaturen zu Ende

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In einigen Teilen Bayerns geht das Jahr mit Rekord-Temperaturen zu Ende. Laut dem Wetterdienst gab es heute den wärmsten Silvestertag seit mehr als 100 Jahren. In Amberg in der Oberpfalz waren es 13,5 Grad und in der Landeshauptstadt München fast 15 Grad. Grund für die hohen Werte ist eine seltene Großwetterlage: Luft subtropischen Ursprungs, aus dem Seegebiet der Azoren, hat ihren Weg bis nach Bayern gefunden.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 31.12.2021 19:00 Uhr