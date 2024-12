Das Jahr 2024 in Bayern war deutlich zu warm und zu nass

München: Auch in Bayern haben die Temperaturen im ablaufenden Jahr einen neuen Durchschnittsrekord erreicht. Der Deutsche Wetterdienst meldet eine mittlere Temperatur von 10,3 Grad. Damit wird zum zweiten Mal in Folge die Zehn-Grad-Marke überschritten. Gleichzeitig stiegen die Niederschläge um zwölf Prozent über den langjährigen Durchschnitt. Die gleichen Tendenzen verzeichnen die Experten im ganzen Bundesgebiet: Der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte wörtlich: "Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel." Vor allem der Mai und der September waren in Bayern viel zu nass. Folge waren unter anderem die Hochwasser an der Donau im Juni.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 15:00 Uhr