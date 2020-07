Das "Fleetwood-Mac"-Gründungsmitglied Peter Green ist gestorben

Nachrichtenarchiv - 26.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der britische Gitarrist Peter Green, Mitgründer der Band Fleetwood Mac, ist tot. Er sei friedlich im Schlaf im Alter von 73 Jahren gestorben, teilte seine Familie mit. Er stand hinter Titeln wie "Albatross" und "Oh Well", die den Sound der Band definierten und ihr internationalen Ruhm einbrachten. Green schrieb aber auch den Song "Black Magic Woman", der in der Coverversion von Carlos Santana ein Welthit wurde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 01:00 Uhr