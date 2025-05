Das ändert sich zum 1. Mai

Berlin: Zum heutigen 1. Mai treten einige Gesetzesänderungen in Kraft. Unter anderem nehmen Behörden bei der Ausstellung eines Passes oder Personalausweises nur noch digitale Fotos entgegen. Wer heiratet, hat mehr Freiheiten bei der Wahl des Nachnamens; so können etwa beide Ehepartner einen Doppelnamen führen. Beim Biomüll muss künftig darauf geachtet werden, dass Fremdstoffe in der Tonne insgesamt nicht mehr als drei Prozent des Gewichts ausmachen - dazu zählen Plastik, Steine oder Glas. Zur Kontrolle nutzen die Entsorger auch Metalldetektoren. Es droht ein Bußgeld oder die Tonne bleibt stehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2025 08:00 Uhr