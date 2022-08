Das 75. Internationale Filmfestival von Locarno beginnt

Pelosi sichert Taiwan bei Besuch Unterstützung der USA zu

Taipeh: Die US-Spitzenpolitikerin Pelosi ist in Taiwan mit Parlamentsabgeordneten zusammengekommen. Pelosi lobte die lebhafte Demokratie und sicherte Taiwan die weitere Unterstützung der USA zu. Taiwans Präsidentin Tsai wiederum betonte, man werde angesichts chinesischer Drohgebärden nicht zurückweichen. Die Regierung in Peking, die Taiwan als abtrünnige Provinz ansieht, reagierte verärgert: Noch am Abend wurde der US-Botschafter in Peking einbestellt. Zugleich kündigte China "gezielte militärischen Aktionen" an. Pelosis Reise ist umstritten: Der CDU Außenpolitiker Röttgen sprach in einem Interview von einem falschen Zeitpunkt: Er sagte, es gebe bereits mehr als genug internationale Spannungen. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Lechte, hingegen bezeichnete es als sehr begrüßenswert, dass Pelosi sich nicht von den Einschüchterungsversuchen Pekings habe beeindrucken lassen.

