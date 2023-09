Darmstadt und Mönchengladbach spielen Unentschieden

Zum Sport: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach dank einer furiosen Aufholjagd in Überzahl den Absturz auf einen Abstiegsplatz abgewendet. Die Partie bei Darmstadt endete 3 zu 3. Vorher hatte Aufsteiger Heidenheim mit einem 4:2 gegen Bremen seinen ersten Bundesliga-Sieg gefeiert. In der Formel 1 hat der spanische Ferrari-Pilot Carlos Sainz den Großen Preis von Singapur gewonnen. Platz zwei belegte der Brite Lando Norris im McLaren vor seinem Landsmann Lewis Hamilton im Mercedes. Und bei der Tischtennis-EM in Schweden hat Deutschland seinen Ruf als eine der führenden Nationen verteidigt. Die Frauen setzten sich im Finale mit 3:0 gegen Rumänien durch und verloren im gesamten Turnier kein einziges Spiel. Die Männer waren nicht ganz so erfolgreich: Sie holten nach einer 1:3- Niederlage im Endspiel gegen Schweden aber immer noch Silber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 23:00 Uhr