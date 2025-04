Danone schließt Werk in Ochsenfurt - 230 Beschäftigte betroffen

Der Lebensmittelhersteller Danone schließt sein Milchwerk im unterfränkischen Ochsenfurt. Das Unternehmen strukturiert sich laut einer Pressemitteilung neu - Ende des kommenden Jahres werde der Betrieb im einzigen Danone-Werk in Bayern deshalb eingestellt. Dort werden unter anderem Joghurt und Pudding hergestellt. In dem Milchwerk arbeiten etwa 230 Beschäftigte. Ihnen sollen faire Sozialpläne und die Beschäftigung an anderen Danone-Standorten angeboten werden.

