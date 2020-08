Danone-Mitarbeiter in Rosenheim streiken

Maas kritisiert Vorgehen gegen Journalisten in Belarus und will Botschafter einbestellen

Minsk: Bundesaußenminister Maas hat das Vorgehen der Staatsführung in Belarus gegen Journalisten scharf kritisiert. Er nannte es am Abend nicht akzeptabel, dass Pressvertreter willkürlich festgesetzt würden. Eine unabhängige Berichterstattung müsse gewährleistet werden, so Maas. Unter anderem war in Minsk ein Kameramteam der ARD vorübergehend festgenommen worden. Aus Diplomatenkreisen heißt es, dass der belarussische Botschafter in Berlin zeitnah ins Auswärtige Amt einbestellt wird. Trotz eines Demonstationsverbots hat die Demokratiebewegung auch an diesem Wochenende wieder zu neuen Protesten aufgerufen. Heute Mittag ist in der Hauptstadt eine Großdemonstration geplant. Die Polizei hat bereits damit gedroht, gewaltsam gegen die Teilnehmer vorzugehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2020 06:00 Uhr