Daniel Altmaier verpasst Viertelfinaleinzug bei French Open

Zum Sport: Bei den Frech Open in Paris ist der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier im Achtelfinale ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Kempener verlor gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe in drei Sätzen. Heute spielt Alexander Zverev um den Einzug ins Viertelfinale. Er ist der letzte Deutsche bei den French Open und muss am Mittag gegen den Niederländer Tallon Griekspoor ran.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2025 06:00 Uhr