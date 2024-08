Daniel Altmaier scheitert bei US-Open in Runde eins

New York: Bei den US-Open ist der deutsche Tennis-Profi Daniel Altmaier bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 25-Jährige scheiterte in vier Sätzen am Argentinier Mariano Navone. Damit ist von den deutschen Herren nur noch Alexander Zverev im Einzel vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 21:00 Uhr