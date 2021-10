Dangarembga bekommt Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Nachrichtenarchiv - 24.10.2021 10:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Außer für ihr künstlerisches Schaffen erhielt die 62-Jährige den mit 25.000 Euro dotierten Preis auch für ihr politisches Engagement, insbesondere für ihren Kampf für die Freiheits- und Frauenrechte in Simbabwe. Wegen der Teilnahme an einer Demonstration gegen Korruption in Simbabwe musste Dangarembga im vergangenen Jahr für kurze Zeit ins Gefängnis.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.10.2021 10:30 Uhr