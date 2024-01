Dammbruch Brasilien: Bergbaukonzerne zu Milliardenzahlung verurteilt

Belo Horizonte: Über acht Jahre nach einem verheerenden Dammbruch im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais hat ein Gericht drei Bergbaukonzerne zur Zahlung von fast 9 Milliarden Euro verurteilt. Im November 2015 war der Damm eines Klärbeckens des Minenbetreibers Samarco nahe der Stadt Mariana gebrochen. Der Giftschlamm begrub das Bergarbeiterdorf Bento Rodrigues unter sich, 19 Einwohner kamen ums Leben. Die Giftstoffe gelangten auch in den Fluss Río Doce. Tausende Tiere verendeten, hunderttausende Menschen hatten kein sauberes Trinkwasser mehr. Das Geld soll in einen Fonds eingezahlt und für Projekte in den betroffenen Gebieten verwendet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 13:00 Uhr