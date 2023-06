"Dame mit Fächer" von Klimt für Rekordsumme versteigert

Meldungsarchiv - 28.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Das Gemälde "Dame mit Fächer" des österreichischen Künstlers Gustav Klimt ist in London für umgerechnet fast hundert Millionen Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus mitteilte, ist noch nie bei einer Versteigerung in Europa so viel für ein Kunstwerk bezahlt worden. Es wurde demnach im Auftrag eines Kunstsammlers aus Hongkong ersteigert. Die unbekannte "Dame mit Fächer" war nach dem Tod Klimts auf der Staffelei im Atelier des Künstlers gefunden worden.

