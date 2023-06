Meldungsarchiv - 28.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Das letzte Gemälde von Gustav Klimt, das der österreichische Maler vor seinem Tod im Jahr 1918 fertiggestellt hatte, hat bei einer Auktion in London Rekorde gebrochen. Laut dem Auktionshaus Sotheby's wurde das Bild "Dame mit Fächer" für umgerechnet mehr als 99 Millionen Euro versteigert - so viel, wie noch nie bei einer Versteigerung in Europa für ein Kunstwerk bezahlt worden ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 06:00 Uhr