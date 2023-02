DAK-Studie sieht Aufenthalt in Pflegeheim als Armutsfalle

Nachrichtenarchiv - 21.02.2023 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Durch die erheblichen Kostensteigerungen in der stationären Betreuung drohen immer mehr Bewohner von Pflegeheimen, in die Armut abzurutschen. Einer Studie der Krankenkasse DAK zufolge muss damit gerechnet werden, dass in drei Jahren mehr als ein Drittel aller Heimbewohner Sozialhilfe beziehen wird; trotz eines Zuwachses bei den Alterseinkünften. Der Vorstandsvorsitzende der DAK, Storm, forderte die Bundesregierung auf, die finanziellen Belastungen für Pflegebedürftige zu mindern. Hier habe man zwar erste Erfolge erzielt, das sei aber nicht genug. Ziel sei es, die kontinuierlich steigenden Eigenanteile bei der Pflege zu senken. Der Paritätische Wohlfahrtsverband will erreichen, dass die Pflegeversicherung künftig für alle pflegebedingten Kosten aufkommt. Den Bewohnern von Heimen dürften ausschließlich die Kosten für Unterkunft und Verpflegung berechnet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2023 13:45 Uhr