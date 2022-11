DAK registriert Rückgang bei Kinderimpfungen

Bürgergeld bleibt auch nach Änderungen umstritten

Berlin: Das von der Ampel-Koalition geplante Bürgergeld ist weiterhin umstritten - auch nach den angekündigten Änderungen. Die Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Connemann, sagte, es bleibe bei der Kritik an der Abkehr vom Prinzip "Fördern und Fordern". Der neue Entwurf sehe zwar strengere Regeln vor, etwa, wenn die Bezieher in eine teurere Wohnung umziehen wollen. Das seien aber keine ernsthaften Änderungen, sondern Kosmetik, so Connemann. Finanzminister Lindner hat die Kritik entschieden zurückgewiesen. Er bedauere den populistischen Impuls der Union, die nicht erkenne, dass es hier um Lebensleistung gehe, sagte der FDP-Chef der Welt am Sonntag. Vor allem beim Schonvermögen rate er ab, in einen - Zitat - "Schäbigkeitswettbewerb" einzutreten. Die Ampel-Fraktionen hatten sich gestern auf Änderungen am Bürgergeld geeinigt. So sollen die Heizkosten in den ersten zwei Jahren der Arbeitslosigkeit nur noch in angemessener Höhe statt vollständig übernommen werden.

