DAK meldet neuen Höchststand bei den Krankschreibungen in Bayern

München: Der Krankenstand in Bayern hat in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Darauf weist die Krankenkasse DAK hin. Vergleicht man die ersten sechs Monate dieses Jahres mit 2022, gab es 45 Prozent mehr Krankschreibungen. Damit war jeder zweite Arbeitnehmer im Freistaat im ersten Halbjahr 2023 mindestens einmal arbeitsunfähig. Die DAK Gesundheit spricht von einer ungewöhnlich hohen Quote, die eigentlich erst gegen Jahresende erreicht werde. Auffällig ist demnach auch, dass die Krankschreibungen kürzer ausfallen als bislang. Im Schnitt fehlen Versicherte nur 9,7 Tage. Deutlich häufiger geworden sind Atemwegsinfekte und Depressionen. Die DAK ruft die Unternehmen auf, angesichts der Zahlen, mehr in den Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten zu investieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 07:00 Uhr