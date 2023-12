DAK meldet hohe Zahl an psychisch erkrankten Jugendlichen

München: In Bayern ist die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen auch nach Ende der Corona-Pandemie weiter auf hohem Niveau. Die Landeschefin der Krankenkasse DAK, Schwab, sagte, man beobachte zwar insgesamt einen leichten Rückgang, dies bedeute jedoch nicht, dass alles wieder in Ordnung sei. Nach ihren Worten hat sich das Leiden vieler Kinder und Jugendlicher weiter verfestigt. Schwab warnte davor, an der Gesundheit der Kinder zu sparen. So seien in Bayern eigentlich mehr spezifische präventive und pädagogische Angebote nötig, sagte sie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 09:00 Uhr