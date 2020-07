Daimler streicht womöglich deutlich mehr Stellen als bekannt

Altmaier rechnet wegen Corona mit weiteren Staatsbeteiligungen

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier kann sich vorstellen, dass sich der Staat neben der Lufthansa an weiteren Unternehmen beteiligt. Altmaier sprach in einem Interview von wahrscheinlich einigen Dutzend Firmen, die von der Corona-Krise schwer getroffen sind. In dieser sehr begrenzten Zahl von Fällen werde der Bund die Möglichkeiten des Wirtschaftsstabilisierungsfonds nutzen und sich gegebenenfalls auch beteiligen. Darüberhinaus hält der CDU-Politiker weitere strategische Beteiligungen an Unternehmen für möglich, die nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Als Beispiel nannte er den Impfstoffhersteller Curevac, der an einem Mittel gegen Corona forscht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 21:00 Uhr