Daimler schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht aus

Gedenkfeier erinnert an Opfer des Massakers in Srebrenica

Sarajevo: In Bosnien-Herzegowina erinnern heute Hinterbliebene und Politiker der Opfer des Massakers von Srebrenica vor 25 Jahren. Per Videoschalte nahmen unter anderem US-Außenminister Pompeo, EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen und Bundespräsident Steinmeier an der zentralen Gedenkfeier teil. Steinmeier rief in seiner Botschaft zu Dialog und Versöhnung auf, betonte aber auch, dass die strafrechtliche Aufarbeitung der Geschehnisse dazugehöre. Das Massaker in Srebrenica gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mehr als 8000 bosniakische Jungen und Männer wurden im Juli 1995 von bosnisch-serbischen Milizen ermordet. Noch immer werden Angehörige vermisst. Die sterblichen Überreste von fast 6.900 Menschen wurden in Massengräbern gefunden und identifiziert. Heute sollen neun weitere Opfer begraben werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 15:15 Uhr