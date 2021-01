Daimler ruft neue S-Klasse-Fahrzeuge zurück

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils länger anhaltend Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend zeitweise länger anhaltend Schnee, in tiefen Lagen Schneeregen oder Regen. In der Nacht Niederschläge, die langsam in Richtung Alpen abziehen und wieder zunehmend in Schnee übergehend; Tiefstwerte null bis minus drei Grad, Straßenglätte. Die Aussichten: Bei starken Winden wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, am Freitag mitunter länger sonnig. Vereinzelt Schnee. Höchstwerte morgen minus ein bis plus drei, ab Donnerstag minus vier bis plus zwei Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.01.2021 18:15 Uhr