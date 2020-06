Daimler ruft 170.000 weitere Diesel-Fahrzeuge zurück

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: In der Abgas-Affäre ruft der Autobauer Daimler weltweit rund 170.000 weitere Diesel-Fahrzeuge zurück. Es geht um ältere Modelle der Klassen A, B, C, E und S mit der Abgasnorm Euro 5. In Deutschland sind etwa 60.000 Autos betroffen. Nach Daimler-Angaben hat das Kraftfahrt-Bundesamt einen bereits im vergangenen Jahr erlassenen Rückruf-Bescheid ergänzt. Die Behörde geht davon aus, dass in den Fahrzeugen eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut ist. Der Autobauer hält sie für zulässig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2020 20:15 Uhr