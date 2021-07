Dänischer Karikaturist Kurt Westergaard ist tot

Waldbrände wüten im Westen der USA

Los Angeles: Im Westen der USA wüten nach einer extremen Hitzewelle großflächige Waldbrände. Im Bundesstaat breitet sich ein Feuer weiter aus, das bereits eine Fläche von mehr als 1.000 Quadratkilometern zerstört hat. Die Rauchfahne des Brandes reicht vom Ausgangsort des Feuers in Bootleg, Oregon, 650 Kilometer weit bis an die kanadische Grenze. Auch in Kalifornien ist ein Großbrand außer Kontrolle. Starker Wind facht die Flammen am Lake Tahoe an der Grenze zum Staat Nevada weiter an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2021 07:00 Uhr