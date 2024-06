Dänische Regierungschefin Frederiksen in Kopenhagen angegriffen

Kopenhagen: In Dänemark hat es einen körperlichen Angriff auf Ministerpräsidentin Frederiksen gegeben. Wie das Büro der dänischen Regierungschefin am Abend bekanntgab, wurde sie in der Kopenhagener Innenstadt von einem Mann geschlagen. Frederiksen sei schockiert von dem Vorfall, hieß es. Weitere Details gab es nicht. Die dänische Polizei teilte auf der Online-Plattform "X" mit, dass in dem Zusammenhang eine Person festgenommen worden sei.

