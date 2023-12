Dänische Königin Margrethe kündigt Abdankung an

Kopenhagen: Die dänische Königin Margrethe die Zweite dankt ab. In ihrer Neujahrsansprache kündigte die 83-jährige Monarchin an, sich am 14. Januar zurückzuziehen. Damit hat die in der Bevölkerung populäre Königin Dänemark exakt 52 Jahre regiert. Nummer eins in der Thronfolge ist Margrethes ältester Sohn Prinz Frederik. Der 55-jährige Thronfolger hat seinerseits vier Kinder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 19:00 Uhr