Dänische Königin Margrethe dankt überraschend ab

Kopenhagen: Die dänische Königin Margrethe die Zweite hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. In ihrer Neujahrsansprache teilte die 83-jährige Monarchin mit, am 14. Januar abzudanken. Es ist ihr 52. Thronjubiläum. Damit ist Margrethe die dienstälteste lebende Monarchin der Welt. In Dänemark ist die volksnahe Königin sehr beliebt, ihre Neujahrsansprachen haben Kult-Status. Sie kündigte an, das Zepter an ihren ältesten Sohn, den 55-jährigen Prinz Frederik, zu übergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 22:00 Uhr