Dänische Königin Margarethe dankt ab

Kopenhagen: Nach mehr als einem halben Jahrhundert im Amt dankt heute die dänische Königin Margarethe II. ab. Nachfolger ist ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik. Ministerpräsidentin Frederiksen soll ihn am Nachmittag zum neuen König ausrufen. Frederik X. wird anschließend eine Rede an die Bevölkerung halten. Die 83-jährige Margrethe hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend angekündigt, dass sie die Krone übergeben will, unter anderem wegen gesundheitlicher Probleme. Es ist das erste Mal seit fast 900 Jahren, dass ein dänischer Monarch freiwillig abdankt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2024 06:00 Uhr