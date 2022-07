Dänemarks Regierungschefin nennt Amoklauf "schlimmsten Alptraum"

Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen; maximal 22 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden oft Sonne, im Süden wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. In der Nacht im Süden weiter Regen; Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen im Bayerischen Wald und an den Alpen Schauer und Gewitter möglich, sonst meist sonnig. Am Mittwoch bayernweit sonnig, am Donnerstag Sonne, Wolken und Schauer. Tagsüber 22 bis 28, in den Nächten 15 bis 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2022 11:45 Uhr