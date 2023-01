Dänemark wird zum dritten Mal hintereinander Handball-Weltmeister

Kurzmeldung ein/ausklappen Verkehrsminister Bernreiter schließt bayerischen Sonderweg bei 49-Euro-Ticket aus

München: Bayern schließt einen Alleingang beim 49-Euro-Ticket aus. Das hat Verkehrsminister Bernreiter erklärt. Er erneuerte zwar seine Kritik an den Plänen des Bundes, das Ticket nur digital anzubieten. Ein Papierticket für die Übergangsphase bis Ende des Jahres wäre eine bessere Alternative gewesen als eine Chipkarte oder QR-Code, sagte Bernreiter. Bei einem bayerischen Sonderweg könnten Reisende ihre Fahrkarte aber womöglich in anderen Bundesländern nicht nutzen. Der CSU-Politiker kündigte an, dass die Staatsregierung in den kommenden Wochen klären werde, ob und was sie zum Ticketsstart am 1. Mai für Menschen ohne Smartphone anbietet.

