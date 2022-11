Dänemark wählt ein neues Parlament

Scholz reagiert auf Protestaktion der "Letzten Generation"

Berlin: Eine Blockadeaktion der Protestgruppe "Letzte Generation" gestern in Berlin wird wohl Konsequenzen haben. Nach Angaben der Feuerwehr konnte wegen der Straßensperrung eine lebensgefährlich verletzte Fahrradfahrerin nur mit massiver Verzögerung gerettet werden - die Frau war von einem Betonmischer überrollt worden. Kanzler Scholz appellierte an die Klima-Aktivisten, ihre Proteste dürften andere nicht gefährden. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey sagte, jetzt müssten Polizei und Gerichte klären, inwieweit die Aktivisten schuld daran hätten, dass dem Unfallopfer nicht schneller geholfen werden konnte. Eine Sprecherin der "Letzten Generation" versicherte, bei all den Aktionen sei oberstes Gebot, die Sicherheit aller - so wörtlich - teilnehmenden Menschen zu gewährleisten.

