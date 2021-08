Dänemark und Tschechien ändern Corona-Einreiseregeln für Deutsche

Wiener Gericht verurteilt Ex-FPÖ-Chef Strache wegen Bestechung

Wien: In Österreich ist der frühere FPÖ-Chef Strache wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten verurteilt worden. Das Wiener Landgericht sah es als erwiesen an, dass der damalige Vizekanzler zugunsten einer Privatklinik Einfluss auf ein Gesetz genommen hatte. Der mitangeklagte Besitzer der Klinik spendete im Gegenzug 10.000 Euro an Straches Partei. In der Urteils-Begründung sagte die Richterin, die Chronologie der Ereignisse lasse keinerlei Zweifel am Tatbestand der Korruption. Die Verteidiger der beiden Angeklagten hatten auf Freispruch plädiert und wollen in Berufung gehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 18:45 Uhr