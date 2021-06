Dänemark und Deutschland feiern Grenzziehung vor 100 Jahren

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: Dänemark und Deutschland feiern die Grenzziehung vor über 100 Jahren. Damals gab es eine Volksabstimmung: Die Menschen in Nordschleswig entschieden sich für Dänemark, die in Südschleswig für Deutschland. Seitdem liegt die deutsch-dänische Grenze bei Flensburg. Die dänische Königin Margrethe die Zweite fuhr zu Beginn der Feierlichkeiten in einer Kutsche über die alte Grenze. Begleitet wurde sie von ihrem Sohn und ihrem Enkel. In einer Ansprache sagte Margarethe, die Freude über die Wiedervereinigung mit Nordschleswig reiche weiter und tiefer als man es sich vor 100 Jahren habe vorstellen können. Anschließend wurde in Hadersleben ein deutsch-dänischer Gottesdienst gefeiert. Mit dabei war auch Bundespräsident Steinmeier.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2021 14:30 Uhr