Dänemark steht vor dem Thronwechsel

Kopenhagen: In der dänischen Hauptstadt haben sich Anhänger des Königshauses seit den frühen Morgenstunden wegen des anstehenden Thronwechsels versammelt. Nachdem die bisherige Regentin Margrethe die Zweite ihren Rückzug offiziell erklärt hat, wird sich ihr Sohn, der neue König Frederik der Zehnte am Nachmittag auf dem Balkon des Kopenhagener Schlosses zeigen. Wie die dänische Regierung mitteilte, ist dies die erste freiwillige Abdankung einer Königin seit 900 Jahren. In ihrer Silvesteransprache hatte Königin Margrethe zur Überraschung der etwa fünf Millionen Dänen ihre Abdankung für heute angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 12:00 Uhr