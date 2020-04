Dänemark öffnet Kindergärten und Schulen wieder

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: In einem auch in Deutschland vielbeachteten Schritt nimmt Dänemark heute den Betrieb in Kinderkrippen, Kindergärten und Grundschulen wieder auf. Damit sollen Eltern entlastet werden, die in den vergangenen Wochen ihre Kinder zu Hause betreuen mussten, oftmals neben der Arbeit. Die Einrichtungen müssen bestimmte Hygieneauflagen erfüllen - einige von ihnen wollen deshalb auch noch nicht heute öffnen, sondern erst in den kommenden Tagen. Bei der Lockerung der Corona-Regeln in Dänemark machen damit die Jüngsten den Anfang. Restaurants und Theater bleiben dort bis Mitte Mai geschlossen, Versammlungen mit mehr als zehn Personen bleiben verboten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 07:00 Uhr