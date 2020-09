Dänemark lockert Grenzkontrollen

Nachrichtenarchiv - 04.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: Dänemark will die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland zurückfahren. Das hat die Reichspolizei am Abend mitgeteilt. Demnach sollen die Kontrollen ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen. Außerdem sollen so schnell wie möglich wieder alle Grenzübergänge geöffnet werden. Auch die Kontrolle an den internationalen dänischen Flughäfen wird neu geregelt. Sie wird sich dort auf die Reisenden konzentrieren, die aus Risikostaaten mit hoher Corona-Erkrankungsrate kommen. Dänemark hatte wegen der Corona-Pandemie Mitte März seine Landgrenzen weitestgehend geschlossen. Seit Mitte Juni können Deutsche wieder in Dänemark Urlaub machen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.09.2020 01:00 Uhr