Dänemark liefert die meisten Christbäume

Biontech bereitet Auslieferung des Impfstoffes vor

Mainz: Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs durch die EU-Kommission bereiten die Hersteller Biontech und Pfizer die Auslieferung vor. Wie ein Biontech-Vorstandsmitglied am Vormittag erklärte, sollen in den kommenden fünf Tagen die ersten Impfstoff-Dosen an alle EU-Länder gehen, die diese angefordert hatten. Weitere Lieferungen würden folgen. Biontech will den Impfstoff in Deutschland an 25 Verteilzentren liefern. Am Sonntag sollen die Impfungen beginnen. Mit Blick auf die in Großbritannien entdeckte Mutation des Corona-Virus setzt Biontech auch in diesen Fällen auf die Wirksamkeit des entwickelten Impfstoffes. Firmen-Chef Sahin sagte, man werde entsprechende Tests durchführen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2020 10:00 Uhr